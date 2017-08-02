Энтеровирус атакует свердловчан

В Свердловской области в полтора раза увеличилась заболеваемость энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). За первую половину 2017 года зарегистрировано 63 случая, что на 44% больше аналогичного показателя прошлого года и на 52% — среднемноголетнего уровня.

Чаще всего ЭВИ подхватывают жители Камышлова, Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Две трети случаев протекают в менингиальной форме (66,7%). В основном болеют дети до 6 лет, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Заболеваемость ЭВИ носит разрозненный характер, зарегистрировано только два семейно-квартирных очага и два в детсадах Камышлова.

Энтеровирус устойчив во внешней среде, а в воде и влажной почве может сохраняться до двух месяцев. Инфекция передается пищевым, бытовым, воздушно-капельным путем, но чаще всего по воде.

Инкубационный период составляет до 10 дней. Заболевание проявляется самыми различными образами: от респираторного синдрома, геморрагического конъюнктивита, увеита до серозного менингита и паралича.

Основная профилактика — соблюдение личной гигиены и употребление в быту только кипяченой воды, даже для мытья овощей и фруктов.