В Кишиневе ожидается отключение воды
Столичный поставщик водыАО Apă-Canal Chișinău предупреждает жителей сектора Ботаника о возможных отключениях воды, по причине ремонтных работ по улице
Столичный поставщик водыАО Apă-Canal Chișinău предупреждает жителей сектора Ботаника о возможных отключениях воды, по причине ремонтных работ по улице
Таким образом, до 17:00 вобы не будет по следующим адресам:
— улица
— улица Гренобля, 255−259, в том числе с дробями.
— улица Валя Кручий, 22, 22/1, 24.
В случае желания получить дополнительную информацию о ходе ремонтных работ, можно обратиться по телефонам 022−25−66−66 или 022−85−77−77.