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14:47 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе ожидается отключение воды

Столичный поставщик водыАО Apă-Canal Chișinău предупреждает жителей сектора Ботаника о возможных отключениях воды, по причине ремонтных работ по улице Куза-Водэ.

Источник: Actualitati.md

Таким образом, до 17:00 вобы не будет по следующим адресам:

— улица Куза-Водэ, 37/1, 39/2, 41−51, в том числе с дробями.

— улица Гренобля, 255−259, в том числе с дробями.

— улица Валя Кручий, 22, 22/1, 24.

В случае желания получить дополнительную информацию о ходе ремонтных работ, можно обратиться по телефонам 022−25−66−66 или 022−85−77−77.

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