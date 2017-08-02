В Кишиневе ожидается отключение воды

Источник: Actualitati.md

Таким образом, до 17:00 вобы не будет по следующим адресам:

— улица Куза-Водэ, 37/1, 39/2, 41−51, в том числе с дробями.

— улица Гренобля, 255−259, в том числе с дробями.

— улица Валя Кручий, 22, 22/1, 24.