99 водителей лишили прав из-за отсутствия разметки на перекрестке в Семее

Источник: Tengrinews

О курьезном случае рассказали сегодня в прокуратуре ВКО на заседание коллегии, посвященной росту числа административных правонарушений.

«Часто наши полицейские не задумываются о причинах правонарушений и без оглядки привлекают людей к ответственности. Приведу интересный пример: в Семее на пересечении улиц Шакарима и Кабанбай батыра в прошлом году были лишены прав 75 водителей, в этом году на нем же лишились прав еще 24 автомобилиста. Неужели нельзя было сразу задаться вопросом, почему многие водители там нарушают?», — рассказал руководитель третьего управления прокуратуры ВКО Рустам Шидердинов.

Как оказалось, причина нарушений — отсутствие разметки.

«Люди выезжали на перекресток, визуально определяя полосы для движения. Некоторые из них ошибались и лишались за это прав. Сейчас проблема устранена, но разве нельзя было раньше нанести разметку?», — отметил Шидердинов.