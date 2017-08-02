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14:05 (мск), источник: Tengrinews

99 водителей лишили прав из-за отсутствия разметки на перекрестке в Семее

Водители выезжали на перекресток, визуально определяя полосы для движения. Некоторые из них ошибались и лишались за это прав, сообщает YK-avto.kz.

Источник: Tengrinews

О курьезном случае рассказали сегодня в прокуратуре ВКО на заседание коллегии, посвященной росту числа административных правонарушений.

«Часто наши полицейские не задумываются о причинах правонарушений и без оглядки привлекают людей к ответственности. Приведу интересный пример: в Семее на пересечении улиц Шакарима и Кабанбай батыра в прошлом году были лишены прав 75 водителей, в этом году на нем же лишились прав еще 24 автомобилиста. Неужели нельзя было сразу задаться вопросом, почему многие водители там нарушают?», — рассказал руководитель третьего управления прокуратуры ВКО Рустам Шидердинов.

Как оказалось, причина нарушений — отсутствие разметки.

«Люди выезжали на перекресток, визуально определяя полосы для движения. Некоторые из них ошибались и лишались за это прав. Сейчас проблема устранена, но разве нельзя было раньше нанести разметку?», — отметил Шидердинов.

Добавим, что сейчас в надзорном ведомстве разрабатывается проект, который сосредоточит внимание полицейских на профилактике правонарушений и защитит граждан от необоснованных штрафов.

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