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14:17 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В Екатеринбурге наступят «Безумные дни»

В начале сентября.

С 1 по 3 сентября в уральской столице пройдет Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни». Творческие коллективы и исполнители из Франции, Великобритании, Японии, Кореи, Испании, Польши и, конечно, России выступят на 8 площадках. Среди них Городской театр музыки, Камерный театр Объединенного музея писателей Урала, ТЮЗ, Усадьба Расторгуева-Харитонова, Свердловская филармония и Зал Маклецкого.

Всего будет дано 100 концертов. Большинство из них пройдут в режиме non-stop: после окончания выступления на одной площадке эстафету подхватит следующая, без перерыва с 10.00 до 21.00. Программу сформировал создатель фестиваля — французский продюсер Рене Мартен.

Генеральным партнером «Безумных дней» в столице Среднего Урала выступил фонд святой Екатерины, передает «Уралинформбюро».

«Фестиваль “Безумные дни” — это одно из главных культурных событий не только для Екатеринбурга, но и для всего Урала. Очень важно, что он формирует имидж нашего города как культурной столицы. От промышленной столицы мы делаем шаг в сторону столицы культурной. И тот интерес, который фестиваль вызывает у горожан, подтверждает, что мы на правильном пути. Фонд святой Екатерины c удовольствием присоединился к организации фестиваля. Для нас очень важно, что в программе есть концерты для всей семьи, куда с удовольствием приходят и родители и дети», -подчеркнул директор фонда святой Екатерины Александр Андреев.

«Миссия фестиваля — создать единое пространство для тех людей, которые не знают, что такое концертные залы. Которые не ждут премьерных показов и не стоят в очереди за лишним билетиком. Мы преследуем цель доступности искусства. Познакомить уральцев со всем творческим мировым багажом», — отметил директор Свердловской государственной академической филармонии Александр Колотурский.

Следует отметить, что Фонд святой Екатерины, созданный к 300-летию уральской столицы, объединяет людей, которым небезразлична судьба Екатеринбурга. Задачи фонда, продолжающего традиции российского меценатства, — поддержка значимых проектов в области культуры, благотворительности, просвещения и патриотического воспитания.

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