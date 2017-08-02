На трассе «Петрово — Кузнецкое» ограничат движение
5 августа с 07:00 до 19:00 на автодороге «Петрово — Кузнецкое» будет временно введено одностороннее движение.
5 августа с 07:00 до 19:00 на автодороге «Петрово — Кузнецкое» будет временно введено одностороннее движение.
Как сообщает Госавтоинспекция Калининградской области, это связано с проведением проведения сельскохозяйственной выставки «День балтийского поля».
Движение по данной трассе от поселка Перелески до примыкания к автомобильной дороге «Романово — Калининград» будет закрыто.