Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Роспотребнадзор рекомендует мыть арбузы с мылом
Посадивший вслепую поврежденный самолет ответил на реакцию людей
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
63-летняя Ангела Меркель отдыхает в Италии в странном наряде
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
«Запредельно быстрый»: СМИ об истребителе 6-го поколения РФ
СМИ: США хотят купить “живую ткань” россиян
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
В России упразднили понятие «дача»
В московском метро появится «розовая» ветка
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
8«Скирда Патрика»
15:16 (мск), источник: Volga News

Строители трамвайной линии до «Самара Арены» начали собирать рельсы и шпалы

На этой неделе строители новой трамвайной ветки до «Самара Арены» приступили к сборке рельсо-шпальной решетки, рассказал представитель компании-подрядчика — начальник участка № 2 АО «ВТС Метро» Дмитрий Зеленов.

Рельсы и шпалы приходят на строительную площадку по отдельности и собираются на месте. Из-за жары монтажники работают с трех часов ночи и до обеда. Вес одного 12-метрового рельса (рельсы здесь будут железнодорожные, выдерживающие повышенные нагрузки) составляет почти 800 кг, за несколько дней подрядчики успели собрать уже несколько пролетов решетки. Готовые конструкции пока укладывают вдоль будущего трамвайного полотна. Когда оно будет готово, потребуется совсем немного времени для того, чтобы краном перенести их на предусмотренное проектом место.

Одновременно строители активно продолжают работы по вырезке в земле «корыта» — основания под трамвайное полотно. Объем работ сильно варьируется в зависимости от состояния земли на каждом конкретном участке — где-то достаточно убрать землю, чтобы расчистить место под будущую трассу, а где-то приходится укреплять основание, заменять грунт на новый, способный выдержать повышенные нагрузки. Так, например, чтобы засыпать овраг и нарастить грунт на участке перед «Мерседес-центром» до проектной отметки, строителям потребовались более 12 тыс. куб. м глины.

Из-за жары монтажники работают с трех часов ночи и до обеда. Вес одного 12-метрового рельса составляет почти 800 кг, за несколько дней подрядчики успели собрать уже несколько пролетов решетки.

После того, как будет готово основание, на него уложат полуметровый слой песка, геотекстиль и щебеночное основание — в общей сложности «подушка» под трамвайное полотно будет почти метровой толщины.

«Заканчиваются работы по устройству дренажной системы — мы уложили вдоль трамвайной линии специальные трубы и нарастили четыре трубы-ливневки, которые раньше проходили под Московским шоссе. Насосов для дренажа не потребуется — достаточно естественного уклона почвы», — рассказал Дмитрий Зеленов.

Также строители закладывают опоры освещения, начаты работы по строительству будущей трамвайной остановки.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
По делу Сергея Рубакова задержан сотрудник ФСБ
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
Правительство утвердило проект новой модели поликлиник
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года
Видеонаблюдение на выборах 2018 года обойдется в 2,7 млрд рублей
Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане
В ФРГ 96-летнего бывшего эсэсовца признали здоровым для тюрьмы
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В Сеть попали изображения нового седана Volkswagen Polo Автомобиль получил цифровую приборную панель, большой экран мультимедийной системы, а также пересмотренный дизайн экстерьера
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп» 18-летняя дочь знаменитого российского спортсмена снимается в экспериментальной ленте про пагубное влияние соцсетей на подростков
Недвижимость
13 интересных идей для маленькой кухни
В России упразднили понятие «дача»
В Москве пустуют арендные квартиры
Владельцы хрущевок снимают свои квартиры с продажи
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь