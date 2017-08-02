Строители трамвайной линии до «Самара Арены» начали собирать рельсы и шпалы

Рельсы и шпалы приходят на строительную площадку по отдельности и собираются на месте. Из-за жары монтажники работают с трех часов ночи и до обеда. Вес одного 12-метрового рельса (рельсы здесь будут железнодорожные, выдерживающие повышенные нагрузки) составляет почти 800 кг, за несколько дней подрядчики успели собрать уже несколько пролетов решетки. Готовые конструкции пока укладывают вдоль будущего трамвайного полотна. Когда оно будет готово, потребуется совсем немного времени для того, чтобы краном перенести их на предусмотренное проектом место.

Одновременно строители активно продолжают работы по вырезке в земле «корыта» — основания под трамвайное полотно. Объем работ сильно варьируется в зависимости от состояния земли на каждом конкретном участке — где-то достаточно убрать землю, чтобы расчистить место под будущую трассу, а где-то приходится укреплять основание, заменять грунт на новый, способный выдержать повышенные нагрузки. Так, например, чтобы засыпать овраг и нарастить грунт на участке перед «Мерседес-центром» до проектной отметки, строителям потребовались более 12 тыс. куб. м глины.

Из-за жары монтажники работают с трех часов ночи и до обеда. Вес одного 12-метрового рельса составляет почти 800 кг, за несколько дней подрядчики успели собрать уже несколько пролетов решетки.

После того, как будет готово основание, на него уложат полуметровый слой песка, геотекстиль и щебеночное основание — в общей сложности «подушка» под трамвайное полотно будет почти метровой толщины.

«Заканчиваются работы по устройству дренажной системы — мы уложили вдоль трамвайной линии специальные трубы и нарастили четыре трубы-ливневки, которые раньше проходили под Московским шоссе. Насосов для дренажа не потребуется — достаточно естественного уклона почвы», — рассказал Дмитрий Зеленов.