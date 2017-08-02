Строители трамвайной линии до «Самара Арены» начали собирать рельсы и шпалы
На этой неделе строители новой трамвайной ветки до «Самара Арены» приступили к сборке
На этой неделе строители новой трамвайной ветки до «Самара Арены» приступили к сборке
Рельсы и шпалы приходят на строительную площадку по отдельности и собираются на месте.
Одновременно строители активно продолжают работы по вырезке в земле «корыта» — основания под трамвайное полотно. Объем работ сильно варьируется в зависимости от состояния земли на каждом конкретном участке —
После того, как будет готово основание, на него уложат полуметровый слой песка, геотекстиль и щебеночное основание — в общей сложности «подушка» под трамвайное полотно будет почти метровой толщины.
«Заканчиваются работы по устройству дренажной системы — мы уложили вдоль трамвайной линии специальные трубы и нарастили четыре
Также строители закладывают опоры освещения, начаты работы по строительству будущей трамвайной остановки.