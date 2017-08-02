СКС отключили воду трем заведениям общепита на ул. Алма-Атинской

Например, начисления за потребленную воду будет производиться за пользование в круглосуточном режиме по диаметру трубы за три года. Суммы иногда превышают 1 млн рублей. Для тех, кто сам заявляет о своих подключениях, начисления производятся по другой формуле и они значительно меньше.

В июле начаты проверки самых «подозрительных» улиц города: городских просек, Алма-Атинской и некоторых других.

На Алмаатинке, например, проверки еще не закончены, а уже выявлены три самовольных подключения. Причем все три нарушителя — очень популярные у некоторых групп населения увеселительные заведения: гостиница и ресторан «Ла Мезон», кафе «Восток» и ресторан «Метрополь».

«У владельцев нет никакой документации, за воду и канализацию они не платили, подключились незаконно», — отмечают в СКС.

Всех жителей города — потенциальных посетителей кафе и ресторанов на Алма-Атинской — СКС предупреждают, что в настоящее время гостиница и ресторан «Ла Мезон», кафе «Восток» и ресторан «Метрополь» отключены от систем водоснабжения и водоотведения, претензии направлены нарушителям. Если в течение 30 дней они не явятся в СКС и не оформят подключение, документы будут переданы в суд.