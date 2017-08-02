Синоптики объявили оранжевый код метеоопасности из-за жары
Государственная Гидрометеорологическая Служба объявила оранжевый код метеоопасности в связи с жарой.
Государственная Гидрометеорологическая Служба объявила оранжевый код метеоопасности в связи с жарой.
Предупреждение вступает в силу с завтрашнего дня и продлится до 5 августа.
По прогнозам метеорологов, в большинстве районов максимальная температура достигнет 35−38°C.
Врачи рекомендуют людям избегать длительного пребывания на солнце и пить больше воды.