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14:33 (мск), источник: Publika.md

Синоптики объявили оранжевый код метеоопасности из-за жары

Государственная Гидрометеорологическая Служба объявила оранжевый код метеоопасности в связи с жарой.

Источник: Publika.md

Предупреждение вступает в силу с завтрашнего дня и продлится до 5 августа.

По прогнозам метеорологов, в большинстве районов максимальная температура достигнет 35−38°C.

Врачи рекомендуют людям избегать длительного пребывания на солнце и пить больше воды.

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