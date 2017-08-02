Голодная жаба выиграла схватку со змеей
В Китайской провинции Гуандун очевидцы сняли на видео необычное зрелище — поглощение змеи жабой.
В Китайской провинции Гуандун очевидцы сняли на видео необычное зрелище — поглощение змеи жабой.
Крупного размера жаба одолела своего противника и поедала его, пока тот продолжал извиваться. Видеоролик с животными был обнародован на
Пользователей Сети удивило, насколько спокойным выглядит земноводное во время своей трапезы, поедая еще живое существо, передает корреспондент.