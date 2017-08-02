Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стала известна реакция украинцев на празднование Дня ВМФ в Крыму
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
7 интересных фактов о еврейских именах
Мнение: Между США и Европой начинается конфликт из-за России
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
Женщина со странными бровями затмила выступление Трампа В сети обратили внимание на одну из представленных зрителям «жертв Obamacare»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
61-летняя Наталья Андрейченко снова сыграет Мэри Поппинс
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
СМИ: Бандиты в Мособлсуде 15 мин избивали женщину
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
Наследников имущества защитит новый закон
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
10Перестрелка в здании Мособлсуда
14:16 (мск), источник: Publika.md

Голодная жаба выиграла схватку со змеей

В Китайской провинции Гуандун очевидцы сняли на видео необычное зрелище — поглощение змеи жабой.

Крупного размера жаба одолела своего противника и поедала его, пока тот продолжал извиваться. Видеоролик с животными был обнародован на YouTube-канале vIdEonEWs.

Пользователей Сети удивило, насколько спокойным выглядит земноводное во время своей трапезы, поедая еще живое существо, передает корреспондент.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Кремль прокомментировал сообщения СМИ о потерях РФ в Сирии
Молдавия объявила Рогозина персоной нон-грата
Кабмин утвердил проект по созданию новой модели поликлиник
Курс евро поднялся выше 72 рублей впервые с сентября 2016 года
Видеонаблюдение на выборах 2018 года обойдется в 2,7 млрд рублей
Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане
Звезда «Барселоны» Неймар сообщил одноклубникам о переходе в ПСЖ
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В России продают странный внедорожник, прошедший Дакар Ралли-рейдовый прототип, созданный российским гонщиком Борисом Гадасиным, выставлен на продажу
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп» 18-летняя дочь знаменитого российского спортсмена снимается в экспериментальной ленте про пагубное влияние соцсетей на подростков
Недвижимость
Льготы по оплате электроэнергии сократят
В России упразднили понятие «дача»
С бесплатным гектаром дадут комплект для сборки дома
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Сын Ксении Собчак и Максима Виторгана растет копией мамы Поклонников звездной пары умилила семейная идиллия на фото.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
Как разместить двух детей в одной детской: 55 ярких идей
Как хранить велосипед: 5 веселых способов
Двушка в пастельных тонах с эркером-террасой
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь