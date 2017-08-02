Корреспондента НТВ побили в прямом эфире у фонтана с десантниками

Журналист вел репортаж под названием «Расплескалась синева…» от фонтана в Москве в Парке Горького, где десантники праздновали День ВДВ. К нему сразу же подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и грозивший захватить Украину. «Помолчите, пожалуйста», — попросил Развозжаев, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу.

«Ты будешь со мной так разговаривать, ***** (тумаков) получишь», — добавил агрессивный прохожий.

Репортаж прервался. Ведущая в студии сказала, что «у нас какие-то проблемы» и выразила надежду, что у Развозжаева все хорошо.