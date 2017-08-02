Корреспондента НТВ побили в прямом эфире у фонтана с десантниками
Корреспондент НТВ Никита Развозжаев пострадал во время прямого эфира. Ролик опубликован на YouTube.
Корреспондент НТВ Никита Развозжаев пострадал во время прямого эфира. Ролик опубликован на YouTube.
Журналист вел репортаж под названием «Расплескалась синева…» от фонтана в Москве в Парке Горького, где десантники праздновали День ВДВ. К нему сразу же подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и грозивший захватить Украину. «Помолчите, пожалуйста», — попросил Развозжаев, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу.
Репортаж прервался. Ведущая в студии сказала, что «у нас
Мужчина был одет в футболку с логотипом украинской организации «Оплот».