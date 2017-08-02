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14:40 (мск), источник: СуперОмск

Над Омском затмится Луна, а с неба обрушатся метеоры

Сразу два красочных астрономических события ожидаются в небе над Омском в первой половине августа.

Так, 7 августа ожидается частичное лунное затмение. Ожидается, что в темное время суток тело спутника Земли скроется примерно на четверть.

Уже в ночь с 12 на 13 августа с неба обрушатся метеоры. На эту ночь приходится максимальная активность метеорного потока Персеиды. Чтобы его увидеть необходимо смотреть в сторону созвездия Персея. Наблюдать его можно только в северном полушарии. Естественно, при условии ясной погоды.

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