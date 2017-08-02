Житель Башкирии набрал 471 штраф ГИБДД на сумму 425 тысяч рублей

В Нуримановском районе Башкирии поймали абсолютного рекордсмена по штрафам ГИБДД: мужчина не выплатил 471 штраф на сумму 425 тысяч рублей.

-Судебные приставы выяснили, что мужчина хочет продать свой автомобиль. Тогда они, представившись покупателями, назначили ему встречу. Здесь-то «горе-водитель» и узнал, с какой целью и кто его разыскал, — рассказали в пресс-службе судебных приставов республики.