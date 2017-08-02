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14:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Башкирии набрал 471 штраф ГИБДД на сумму 425 тысяч рублей

Это, уточняют судебные приставы, новый рекорд.

В Нуримановском районе Башкирии поймали абсолютного рекордсмена по штрафам ГИБДД: мужчина не выплатил 471 штраф на сумму 425 тысяч рублей.

-Судебные приставы выяснили, что мужчина хочет продать свой автомобиль. Тогда они, представившись покупателями, назначили ему встречу. Здесь-то «горе-водитель» и узнал, с какой целью и кто его разыскал, — рассказали в пресс-службе судебных приставов республики.

Часть долга задержанный выплатил сразу: 200 тысяч рублей. Сейчас решается судьба злоумышленника: в ближайшее время ему выберут меру пресечения.

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