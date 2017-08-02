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15:37 (мск), источник: НИА Самара

В Красноглинском районе временно ограничат движение по дороге на кладбище «Лесное»

В связи с проведением легкоатлетического кросса.

5 августа 2017 года с 9:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта на территории Красноглинского района г. о. Самара по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от съезда к ГБУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».

Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением открытого легкоатлетического кросса «Сокольи Горы — 2017», сообщает пресс-служба администрации Самары.

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