В Красноглинском районе временно ограничат движение по дороге на кладбище «Лесное»
В связи с проведением легкоатлетического кросса.
В связи с проведением легкоатлетического кросса.
5 августа 2017 года с 9:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта на территории Красноглинского района г. о. Самара по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от съезда к ГБУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».
Ограничение вводится в целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением открытого легкоатлетического кросса «Сокольи Горы — 2017», сообщает