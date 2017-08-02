В Красноглинском районе временно ограничат движение по дороге на кладбище «Лесное»

5 августа 2017 года с 9:00 до 15:00 будет ограничено движение транспорта на территории Красноглинского района г. о. Самара по автомобильной дороге на кладбище «Лесное» от съезда к ГБУ Самарской области «Учебно-спортивный центр «Чайка» до поворота на кладбище «Лесное».