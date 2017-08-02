Пассажиры лоукостера EasyJet застряли в Греции из-за спаривающихся черепах

Источник: Publika.md

Изначально туристы должны были отправиться рейсом британской бюджетной авиакомпании в Лондон днем в воскресенье, 30 июля. Однако перед отправлением капитан судна объявил о проблемах с закрылками и попросил путешественников покинуть самолет.

Специалисты работали над устранением неполадок вплоть до вечера. При этом представители лоукостера не предложили путешественникам ни еды, ни напитков. EasyJet также не смогла отправить пассажиров из Греции резервным бортом вечером в тот же день.

Дело в том, что в июне-июле на Закинфе действует запрет на полеты лайнеров в темное время суток, так как они могут помешать размножению логгерхедов. Эти морские черепахи, находящиеся под охраной, спариваются и откладывают яйца по ночам в летний период.

В понедельник, 31 июля, часть туристов удалось отправить из Греции на лайнерах других перевозчиков. Оставшиеся пассажиры были перевезены в Лондон самолетом EasyJet только во вторник, 1 августа, пишет Лента.ру.