Пассажиры лоукостера EasyJet застряли в Греции из-за спаривающихся черепах
Пассажиры авиакомпании EasyJet два дня не могли вылететь с греческого острова Закинф
Пассажиры авиакомпании EasyJet два дня не могли вылететь с греческого острова Закинф
Изначально туристы должны были отправиться рейсом британской бюджетной авиакомпании в Лондон днем в воскресенье, 30 июля. Однако перед отправлением капитан судна объявил о проблемах с закрылками и попросил путешественников покинуть самолет.
Специалисты работали над устранением неполадок вплоть до вечера. При этом представители лоукостера не предложили путешественникам ни еды, ни напитков. EasyJet также не смогла отправить пассажиров из Греции резервным бортом вечером в тот же день.
Дело в том, что в
В понедельник, 31 июля, часть туристов удалось отправить из Греции на лайнерах других перевозчиков. Оставшиеся пассажиры были перевезены в Лондон самолетом EasyJet только во вторник, 1 августа, пишет Лента.ру.
Логгерхеды, или головастые черепахи, занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы как уязвимый вид. Их яйца ранее пользовались большой популярностью у людей как деликатес. Это привело к сокращению численности этих животных.