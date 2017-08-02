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14:57 (мск), источник: РИА Новости

В Ганновере 96-летнего «бухгалтера Аушвица» признали здоровым для тюрьмы

БЕРЛИН, 2 авг — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Прокуратура Ганновера признала «бухгалтера Аушвица» и бывшего эсэсовца, 96-летнего Оскара Гренинга достаточно здоровым для отбывания тюремного наказания, запрос его адвокатов о перенесении сроков наказания отклонен, заявили в среду в ведомстве.

Источник: AFP 2017

«Запрос защиты о перенесении наказания был отклонен», — цитирует ответ прокуратуры онлайн-издание Spiegel. Таким образом, Гренинг, осмотренный врачом ведомства, может отбывать наказание в тюрьме «при обеспечении соответствующего медицинского наблюдения и ухода». Решения о заключении бывшего эсэсовца в тюрьму пока нет, «этот вопрос должен быть еще решен», говорится в заявлении прокуратуры.

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В июле 2015 года Гренинг был приговорен к четырем годам заключения по обвинению в причастности к убийствам 300 тысяч человек в концентрационном лагере смерти Аушвиц во времена Второй мировой войны.

Защита Гренинга пыталась обжаловать приговор. Теперь адвокаты собираются оспорить решение прокуратуры о тюремном заключении.

Гренинг работал в администрации концлагеря бухгалтером и занимался регистрацией и оприходованием валюты, которая изымалась у узников после прибытия в лагерь.

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В ходе процесса Гренинг дважды делал заявление о том, что признает моральную вину за убийства людей в концлагере.

Аушвиц-Биркенау — комплекс немецких концлагерей и лагерей смерти, располагавшийся в 1940—1945 годах в Польше возле города Освенцим, в 60 километрах к западу от Кракова. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона составляли евреи, были умерщвлены в Аушвице в 1941—1945 годах.

Аушвиц-Биркенау был крупнейшим и наиболее долго просуществовавшим нацистским лагерем уничтожения, поэтому он стал одним из главных символов Холокоста. Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Этот день установлен ООН как Международный день памяти жертв Холокоста.

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