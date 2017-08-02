Куйвашев: День ВДВ уже давно стал общенародным праздником

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Как подчеркнул Куйвашев, День ВДВ для россиян давно стал общенародным праздником. В городах Свердловской области традиционно проводятся гулянья, торжественные митинги, возложение цветов к монументам в честь павших героев. По мнению врио губернатора, неоценим вклад ветеранских организаций в патриотическое воспитание детей и молодежи. Военно-спортивные игры, конкурсы, концерты армейской песни несут мощный позитивный заряд, учат деятельной любви к Родине.

Евгений Куйвашев поблагодарил рядовых, сержантов, прапорщиков, офицеров и ветеранов ВДВ за верность присяге. Он пожелал десантникам достойно продолжать традиции воинского братства, всегда ощущать рядом плечо товарищей, а также счастья, добра, благополучия их семьям и мирного неба над головой.