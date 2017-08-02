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14:43 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев: День ВДВ уже давно стал общенародным праздником

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил военнослужащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики главы региона.

Как подчеркнул Куйвашев, День ВДВ для россиян давно стал общенародным праздником. В городах Свердловской области традиционно проводятся гулянья, торжественные митинги, возложение цветов к монументам в честь павших героев. По мнению врио губернатора, неоценим вклад ветеранских организаций в патриотическое воспитание детей и молодежи. Военно-спортивные игры, конкурсы, концерты армейской песни несут мощный позитивный заряд, учат деятельной любви к Родине.

Евгений Куйвашев поблагодарил рядовых, сержантов, прапорщиков, офицеров и ветеранов ВДВ за верность присяге. Он пожелал десантникам достойно продолжать традиции воинского братства, всегда ощущать рядом плечо товарищей, а также счастья, добра, благополучия их семьям и мирного неба над головой.

Напомним, также десантников сегодня поздравил президент России Владимир Путин. А в Екатеринбурге представитель ВДВ получил награду «за Сирию».

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