Автомобиль будет разыгран среди участников «Субботника-2017» в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации района.

В сообщении говорится, что 5 августа в День Канавинского района во время проведения праздничной программы «Ты, моё Канавино!» на главной сцене парка им. 1 Мая состоится розыгрыш лотереи для участников акции «Субботник-2017».

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо поместить отрезную часть лотерейного билета с дублирующимися четырехзначными номером в лотерейный барабан, который будет располагаться: с 31 июля по 4 августа с 09:00 до 17:00 на 1 этаже здания администрации Канавинского района (ул. Октябрьской революции, 27); 5 августа 2017 года — в День проведения розыгрыша — с 10:00 до 12:00 — у главной сцены в Парке им. 1 Мая.

Для участия в розыгрыше обязательно личное присутствие на празднике в День Канавинского района 5 августа в Парке им. 1 Мая.