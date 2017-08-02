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15:51 (мск), источник: НТА-Приволжье

Автомобиль будет разыгран среди участников «Субботника-2017» в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Для участия в розыгрыше обязательно личное присутствие на празднике в День Канавинского района 5 августа в Парке им. 1 Мая.

Автомобиль будет разыгран среди участников «Субботника-2017» в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба администрации района.

В сообщении говорится, что 5 августа в День Канавинского района во время проведения праздничной программы «Ты, моё Канавино!» на главной сцене парка им. 1 Мая состоится розыгрыш лотереи для участников акции «Субботник-2017».

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо поместить отрезную часть лотерейного билета с дублирующимися четырехзначными номером в лотерейный барабан, который будет располагаться: с 31 июля по 4 августа с 09:00 до 17:00 на 1 этаже здания администрации Канавинского района (ул. Октябрьской революции, 27); 5 августа 2017 года — в День проведения розыгрыша — с 10:00 до 12:00 — у главной сцены в Парке им. 1 Мая.

Для участия в розыгрыше обязательно личное присутствие на празднике в День Канавинского района 5 августа в Парке им. 1 Мая.

Розыгрыши проводятся в 13:00, в 15:00 и 17:00. Розыгрыш главного приза — автомобиля — в 19:00.

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