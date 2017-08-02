В Самарской губернии чествовали действующих десантников и ветеранов ВДВ

Источник: mil.ru

В областном центре торжества, посвященные Дню ВДВ, начались на площади памяти участников локальных войн, куда пришли все поколения десантников — от участников Великой Отечественной войны до ребят, которые еще месяц назад проходили действительную военную службу.

«Для меня этот праздник как Новый год. Десантники живут по своему летосчислению, от дня ВДВ до дня ВДВ», — рассказал председатель правления Самарской региональной общественной организация ветеранов «Союз десантников и подразделений специального назначения» Ирек Кашапов.

Полковник в отставке, председатель совета ветеранов 37-го гвардейского Свирского Краснознаменного воздушно-десантного корпуса Иван Теньков вспомнил о десантниках времен ВОВ, которые совершали подвиги для того, чтобы День победы наступил как можно раньше.

По его словам, во многом благодаря действиям частей ВДВ в 1944 г. удалось вывести из войны Финляндию. «Я через многое прошел, был ранен, но выжил и сейчас стою здесь перед вами. Воевал на Карельском и 3-м Украинском фронтах, — рассказал ветеран. — В совете ветеранов мы занимаемся воспитательной работой с молодежью, передаем традиции нашей армии, помогаем увековечивать память погибших».

На площади памяти участников локальных войн собравшиеся возложили венки и цветы к мемориалу. Затем многие отправились на кладбища, чтобы вспомнить своих ушедших товарищей и родных поименно.

76-летний почетный гражданин Сызрани, подполковник Анатолий Осипов служил в ВДВ в 60-е годы прошлого века. Он выполнил более 15 тыс. прыжков на различных типах отечественных парашютов и трижды становился абсолютным чемпионом Советского Союза и Вооруженных Сил.

«Последний свой прыжок совершил год назад. В этот году пока не удалось, — рассказал он. — Годы службы в ВДВ остались в памяти на всю жизнь. Приходилось выполнять много сложных задач. Но, как известно, есть десантные войска, нет задач невыполнимых.».

Затем начался митинг. После рассказа об истории десантных войск выступил руководитель департамента по связям с общественностью и экспертной деятельности Дмитрий Холин. Он зачитал поздравление губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

«Служба в ВДВ оставляет неизгладимый след в жизни каждого мужчины, прошедшего суровую школу десантного братства, — говорится в нем. — Поэтому тысячи самарских десантников, в разные годы посвятивших себя служению Отечеству, свято чтут традиции Воздушно-десантных войск, активно способствуют военно-патриотическому воспитанию молодежи, повышению престижа военной службы».

Депутат Госдумы РФ Игорь Станкевич в своем выступлении отметил, что Самарская область показывает пример работы ветеранов ВДВ и частей специального назначения. А затем по поручению председателя комитета по обороне Государственной Думы Владимира Шаманова поздравил с праздником всех собравшихся. Слова поздравлений также прозвучали от представителей ветеранских организаций.

После минуты молчания в память о погибших во время Великой Отечественной войны и других локальных конфликтах собравшиеся возложили венки и цветы к мемориалу. Затем многие отправились на кладбища, чтобы вспомнить своих ушедших товарищей и родных поименно.