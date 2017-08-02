Учёные рассказали, что нашли на раскопках древнего городища Актобе

Заместитель акима Атырауской области Алибек Наутиев посетил место раскопок и ознакомился с ходом работ, сообщает региональная служба коммуникаций Атырауской области.

«Археологические работы проводятся в рамках реализации программы “Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру”, модернизации общественного сознания. Городище XIV века, найденное неподалеку от областного центра, даёт нам возможность заглянуть в новые витки истории, получить ответы на многие вопросы. Глава государства в своей статье отметил важность сакральных мест для народа Казахстана, ознакомление с которыми даёт молодому поколению возможность окунуться в истоки становления казахской нации», — отметил Алибек Наутиев.

Как сообщает АTPress, об этом археологическом памятнике в пригороде Атырау известно давно. Официально его обнаружили профессор Атырауского института нефти и газа, краевед Вячеслав Афанасьев и геолог-нефтяник Сапар Карымсаков в начале 60-х годов прошлого столетия.

Первые находки позволили датировать городище ХIII веком. В то же время были найдены единичные экземпляры кремневых орудий труда, которые академик Алькей Маргулан датировал временем неолита. Но детальное и планомерное изучение памятника началось намного позже, когда в Гурьеве начала работать Волго-Уральская экспедиция Института археологии и этнографии АН СССР под руководством научного сотрудника этого института Льва Галкина. Современным учёным это место известно под названием урочище Актобе, а Лев Галкин отыскал карту XIV века итальянского купца-путешественника, где этот город именуется Лаэти.

Особенно большими по площади и объёму выполненных работ были раскопки 1979 года. Среди находок: бусы, кольца, браслеты, амулеты, керамическая посуда, большое количество обработанной кости — следов деятельности косторезной мастерской. Особенно много бронзовых монет исследователи нашли во время раскопок 1993 года. С тех пор дальнейшая судьба городища Актобе-Лаэти никого, кроме местных историков-краеведов, практически не интересовала. За эти годы останки городища попросту засыпало, а земли вокруг в 2006 году начали раздавать под индивидуальное жилищное строительство, причём без ведома областной инспекции по охране, реставрации и использованию историко-культурного наследия.

Возобновившиеся в этом году раскопки Актобе-Лаэти также оказались результативными. На территории городища размером 200×80 м достаточно хорошо сохранилась планировка усадеб, стены которых отчетливо просматриваются на поверхности.

Городище было оснащено развитым водоснабжением для орошения бахчевых полей. Культурный слой состоит из леса с обилием костей животных, рыб, фрагментов керамики. Это свидетельствует о том, что жители города занимались скотоводством и ловлей рыбы.

На месте раскопок археологи обнаружили литейные формы, керамические сосуды, бусы, перстни, браслеты из пастового стекла, отходы ювелирного производства, а также медные и серебряные монеты из разных городов Золотой Орды.