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15:11 (мск), источник: Sputnik.by

Россельхознадзор запретил поставки белорусского мороженого

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Россельхознадзор с 4 августа вводит запрет на поставки в Россию продукции с белорусского предприятия «Морозпродукт» — производителя мороженого.

Источник: Sputnik.by

Как сообщает ведомство, такое решение принято в связи с тем, что в мороженом белорусского завода были повторно выявлены остаточные следы антибиотика линкомицина в концентрациях, превышающих предельно допустимые.

Также с 4 августа Россельхознадзор вводит режим усиленного контроля в отношении поставляемой в Россию продукции агрокомбината «Дзержинский», в мясе птицы которого обнаружены фторхинолоны.

Под усиленный контроль с 4 августа также поставлена продукция компании «Бабушкина крынка» (три случая обнаружения остатков фторхинолонов в сухом обезжиренном молоке), Гомельского мясокомбината (в готовых мясных изделиях найдены противогрибковый препарат тилмикозин, антибиотики энрофлоксацин и ципрофлоксацин).

Кроме того, из-за нарушений ветеринарно-санитарных требований усилен контроль за продукцией мясокомбината «Мир», компании «Смолевичи бройлер», «Щучинского маслосырзавода».

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