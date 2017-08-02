Сколько межнациональных браков зарегистрировано в Казахстане

Источник: Tengrinews

Как сообщили в ведомстве в ответе на официальный запрос, за текущий год было зарегистрировано 4 769 случаев регистрации брака лиц казахской национальности с представителями других национальностей.

Отмечается, что из этого количества в 2 584 случаях жених — казах, невеста — лицо другой национальности, в 2 185 случаях невеста — казашка, жених — лицо другой национальности.