В Калининграде и области возможны перебои в теле- и радиотрансляции
В Калининградской области возможны перебои в теле- и радиотрансляции.
В Калининградской области возможны перебои в теле- и радиотрансляции.
До 8 августа калининградский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети организует плановые ремонтные работы на передающем оборудовании в поселке Веселовка, что под городом Черняховском. Они будут проходить в эти дни с 9 до 18 часов.
В указанный период возможны кратковременные перебои в эфирном вещании телеканалов «Россия» (10 ТВК, 49 ТВК), «Первый канал» (7 ТВК, 34 ТВК), а также «Радио России» (65,9 МГц) и телеканалов первого мультиплекса, прокомментировали собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в
Плановую остановку радиовещательных передатчиков также планируется произвести 7 августа, с 9 до 13 часов. В это время возможны перебои в трансляции на территории города Калининграда эфирного вещания радио «Маяк» на частоте 102,5 МГц, «Вести ФМ» на частоте 95,1 МГц и «Радио России» на частоте 103,9 МГц в Калининграде и на частоте 65,9 МГц в поселке Веселовка.