В Калининграде и области возможны перебои в теле- и радиотрансляции

До 8 августа калининградский филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети организует плановые ремонтные работы на передающем оборудовании в поселке Веселовка, что под городом Черняховском. Они будут проходить в эти дни с 9 до 18 часов.

В указанный период возможны кратковременные перебои в эфирном вещании телеканалов «Россия» (10 ТВК, 49 ТВК), «Первый канал» (7 ТВК, 34 ТВК), а также «Радио России» (65,9 МГц) и телеканалов первого мультиплекса, прокомментировали собкору сетевой газеты Янтарный Край — Online Калининград в пресс-службе правительства Калининградской области.