На всех морских пляжах Кубани к 2019 году появится бесплатный интернет
КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. На побережье Краснодарского края до 2019 года планируется оборудовать бесплатным
КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. На побережье Краснодарского края до 2019 года планируется оборудовать бесплатным
Работа по обеспечению бесплатного доступа жителей и гостей кубанских курортов к интернету по беспроводным сетям начнется на
«Мы планируем, что до 2019 года бесплатный
По его словам, чтобы соответствовать стандартам мировых курортов, необходимо удовлетворять возрастающий спрос населения на путешествия, предоставлять туристам качественный отдых.
По данным региональных властей, в Краснодарский край ежегодно приезжают около 15 миллионов туристов.