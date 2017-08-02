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15:55 (мск), источник: РИА Новости

На всех морских пляжах Кубани к 2019 году появится бесплатный интернет

КРАСНОДАР, 2 авг — РИА Новости. На побережье Краснодарского края до 2019 года планируется оборудовать бесплатным Wi-Fi около 500 территорий, сообщила пресс-служба администрации региона.

Источник: РИА Новости

Работа по обеспечению бесплатного доступа жителей и гостей кубанских курортов к интернету по беспроводным сетям начнется на Азово-Черноморском побережье уже в текущем году. По данным администрации, бесплатный Wi-Fi в этом курортном сезоне появится на пляжах Имеретинского курорта, Джубги и поселка Ольгинка. Затем беспроводные технологии станут доступными в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Сочи, Ейском, Приморско-Ахтарском, Славянском и Темрюкском районах.

«Мы планируем, что до 2019 года бесплатный Wi-Fi появится на всех морских пляжах региона, а это около 500 территорий. Это значит, что каждый желающий, будь то житель края или человек, который приехал к нам отдохнуть, сможет совершенно бесплатно подключиться к сети и свободно выйти в интернет», — цитируются в сообщении слова губернатора Вениамина Кондратьева.

По его словам, чтобы соответствовать стандартам мировых курортов, необходимо удовлетворять возрастающий спрос населения на путешествия, предоставлять туристам качественный отдых.

По данным региональных властей, в Краснодарский край ежегодно приезжают около 15 миллионов туристов.

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