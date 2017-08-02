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15:25 (мск), источник: БЕЛТА

Новые учебные программы позволят снизить нагрузку на школьников — эксперт

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые учебные программы позволят снизить нагрузку на школьников, заявила заместитель директора Национального института образования по научно-исследовательской работе Ольга Зеленко во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

«Чтобы избавить учащихся от излишней нагрузки, разработчики учебных программ предприняли следующее. Во-первых, конкретно прописаны требования к результатам учебной деятельности по каждому разделу программы по всем предметам, чтобы педагог контролировал знания и умения учащихся по заданным критериям и показателям. Во-вторых, изучение отдельных сложных для восприятия тем перенесено в старшие классы либо переведено с базового уровня изучения на повышенный. Например, в курсе биологии теперь только на повышенном уровне изучаются такие разделы, как «Поведение как результат эволюции», «Структурная организация и регуляция функций живых организмов». В курсе математики только на повышенном уровне теперь будет изучаться тема «Производная», — сказала Ольга Зеленко.

По ее словам, избежать перегрузки школьников позволит также сокращение избыточной терминологии по отдельным учебным предметам. «Отдельные темы будут изучаться на уровне общего представления. Могу привести пример из учебного предмета “Беларуская мова”. Раньше изучались виды односоставных предложений, проводился контроль по этой теме. Теперь от учащихся требуется иметь только общее представление об односоставном предложении и отличать его от двусоставного, но они не обязаны отличать определенно-личное предложение от неопределенно-личного, потому что это знание не имеет ярко выраженной практической направленности», — пояснила заместитель директора.

Кроме того, отдельные темы переведены с теоретического на практический уровень освоения. «Т.е. учащийся не обязан заучивать формулировки правил по определенным темам: он будет изучать этот материал на конкретных примерах. В частности, в курсе белорусского языка на уровень практического применения переведена тема “Сэнсава-стылістыстычная роля і тэкстаўтваральныя магчымасці слоў розных часцін мовы”. С этой темой мы будем знакомить учащихся при работе с текстами различных стилей, типов и жанров речи», — отметила Ольга Зеленко.

Также проведена работа по согласованию содержания отдельных учебных предметов, чтобы исключить дублирование близких тем в рамках предметов одной образовательной области.

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