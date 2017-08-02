Новые учебные программы позволят снизить нагрузку на школьников — эксперт
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые учебные программы позволят снизить нагрузку на школьников, заявила заместитель директора Национального института образования по
2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые учебные программы позволят снизить нагрузку на школьников, заявила заместитель директора Национального института образования по
«Чтобы избавить учащихся от излишней нагрузки, разработчики учебных программ предприняли следующее.
По ее словам, избежать перегрузки школьников позволит также сокращение избыточной терминологии по отдельным учебным предметам. «Отдельные темы будут изучаться на уровне общего представления. Могу привести пример из учебного предмета “Беларуская мова”. Раньше изучались виды односоставных предложений, проводился контроль по этой теме. Теперь от учащихся требуется иметь только общее представление об односоставном предложении и отличать его от двусоставного, но они не обязаны отличать
Кроме того, отдельные темы переведены с теоретического на практический уровень освоения. «Т.е. учащийся не обязан заучивать формулировки правил по определенным темам: он будет изучать этот материал на конкретных примерах. В частности, в курсе белорусского языка на уровень практического применения переведена тема “Сэнсава-стылістыстычная роля і тэкстаўтваральныя магчымасці слоў розных часцін мовы”. С этой темой мы будем знакомить учащихся при работе с текстами различных стилей, типов и жанров речи», — отметила Ольга Зеленко.
Также проведена работа по согласованию содержания отдельных учебных предметов, чтобы исключить дублирование близких тем в рамках предметов одной образовательной области.