В Башкирии 3 августа прогнозируются небольшой дождь и туман на дорогах

Ветер северо-западный, западный умеренный. По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью составит +11, +16 градусов, днем +22, +27.

В республиканском МЧС водителей предупредили об утреннем тумане с видимостью 500−1000 метров на автодорогах. В ведомстве отметили, что при грозе ожидаются порывы ветра до 17 м/с.