В Башкирии 3 августа прогнозируются небольшой дождь и туман на дорогах
УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На территории Башкортостана в четверг, 3 августа, местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На территории Башкортостана в четверг, 3 августа, местами пройдет небольшой кратковременный дождь.
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В республиканском МЧС водителей предупредили об утреннем тумане с видимостью 500−1000 метров на автодорогах. В ведомстве отметили, что при грозе ожидаются порывы ветра до 17 м/с.