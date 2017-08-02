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15:56 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии 3 августа прогнозируются небольшой дождь и туман на дорогах

УФА, 2 авг 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. На территории Башкортостана в четверг, 3 августа, местами пройдет небольшой кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, западный умеренный. По данным республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха ночью составит +11, +16 градусов, днем +22, +27.

В республиканском МЧС водителей предупредили об утреннем тумане с видимостью 500−1000 метров на автодорогах. В ведомстве отметили, что при грозе ожидаются порывы ветра до 17 м/с.

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