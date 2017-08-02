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15:50 (мск), источник: Tengrinews

«Онай» нет": Алматинцы раскупают карты

В несколько раз увеличилось количество проданных карт «Онай», передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили в транспортном холдинге Алматы.

Источник: Tengrinews

Между тем, алматинцы жалуются, что карты «Онай» заканчиваются в продаже быстро.

Оператор системы электронного билетирования «Транспортный холдинг города Алматы» сообщает, что только с 24 по 31 июля было реализовано 10 334 карт, когда с 17 по 23 июля было продано всего 1745 единых транспортных карт.

«Карты в точки продаж довозятся ежедневно. В киоски “Караван” их поставляют два раза в день. Норма товарного запаса в точках продаж увеличилась с 30 до 150 карт. На сегодня продажи единых транспортных карт осуществляются в международном аэропорту города Алматы, на автовокзале “Сайран”, в агентских сетях киосков “Караван”, салонов Akson-mobile, точках Z-PRESS, ИП “Рожаев Б. Г.”, у водителей автобусов, троллейбусов, контролерами “Оңай!”, в офисе оператора по адресу: улица Рыскулбекова 33\1, в офисе ТОО “Транспортная Карта” по адресу: улица Емцова, дом 47, в кассах метрополитена, в гостинице “Rixos”. Места продажи карт можно посмотреть на сайте citybus.kz», — сообщили в пресс-службе «Транспортного холдинга города Алматы».

Между тем, по итогам первого дня действия дифференцированного тарифа выручка автопарков составила 42 миллионов 41 тысяча 240 тенге. По информации оператора, это на 61 процент выше, чем сумма, собранная в предыдущий вторник, 26 июля — 26 миллионов 102 тысячи 880 тенге.

Количество транзакций по системе электронного билетирования выросло на 25 процентов, с 462 631, из них 179 387 разовые билеты, до 580 095, из них 98 163 разовые билеты. В свою очередь алматинцы в Facebook пишут, что водители продолжают вместо билетов давать пассажирам отчеты при оплате наличными, либо вовсе не дают их.

«Села в автобус без “Онай”. Протягиваю водителю купюру. Он буркнул невнятно и денег не взял. Я ему “за проезд” уже под самый нос подсовываю. Он опять что-то буркнул. Откашлявшись, говорю: “Возьмите, пожалуйста”. Водитель повернулся, устало отлепив потную рубашку от кресла, и полушепотом: “Девушка, садитесь, пожалуйста, десятый час ночи, проверять уже не будут. У вас что, 150 тенге лишние?” Первое августа в Алматы. Седой дядька с орлиным профилем с 25 маршрута, спасибо тебе!» — написала Aiym Sultan.

По информации директора Green Bus Company Баурджана Кулишева, 1 августа его контрольно-ревизионная служба поймала 78 «зайцев», а контролеры «Онай» — всего 24 безбилетных пассажира.

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