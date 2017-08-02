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16:44 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани к сентябрю будут сданы две новые школы

(Казань, 2 августа, «Татар-информ», Айгуль Мутыгуллина). В Казани к новому учебному году 2017−2018 будут сданы две новые школы. Об этом в ходе пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Ильшат Гимаев.

Источник: ИА Татар-информ

Так, к сентябрю 2017 года в столице Татарстана откроют двери школы по улице 2-я Азинская и в микрорайоне 6Б жилого комплекса «Седьмое небо».

К сентябрю 2018 года в Казани будут сданы школа на 800 мест в жилом комплексе «Светлая долина» и школа на 1224 места в квартале 11−8 жилого района «Салават Купере».

Кроме Казани, еще три школы будут открыты к 2018 году в районах республики. «Это школа на 80 мест с детсадом на 20 мест в селе Татарское Бурнаево в Алькеевском районе, школа со спортзалом в деревне Казанка Черемшанского района, школа с детским садом в селе Кулешаш Агрызского района и еще одна школа в микрорайоне “Солнечный” пгт. Уруссу Ютазинского района», — рассказал чиновник.

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