В Афонине открылся переход, увеличивающий прочность в мороз
Надземный пешеходный мост в деревне Афонино 2 августа ввели в эксплуатацию. Пролетное строение выполнено из алюминевых сплавов.
Надземный пешеходный мост в деревне Афонино 2 августа ввели в эксплуатацию. Пролетное строение выполнено из алюминевых сплавов.
Алюминиевые пешеходные мосты обладают целым набором преимуществ по сравнению со стальными. Высокие антикоррозийные свойства, при этом дешевле в строительстве. Более того, алюминий при температуре -35 — 40 градусов увеличивает свою прочность, что является конкурентным преимуществом перед стальными и железобетонными мостами. Именно