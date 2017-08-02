В Афонине открылся переход, увеличивающий прочность в мороз

Алюминиевые пешеходные мосты обладают целым набором преимуществ по сравнению со стальными. Высокие антикоррозийные свойства, при этом дешевле в строительстве. Более того, алюминий при температуре -35 — 40 градусов увеличивает свою прочность, что является конкурентным преимуществом перед стальными и железобетонными мостами. Именно из-за этих качеств планируется, что подобных мостов в регионе станет больше.