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17:18 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Участники международного автопробега дружбы Берлин — Москва посетили Краснодар

Участвуют представители 16 стран — это более 350 человек. В Краснодаре организаторы автопробега встретились с городскими властями.

На сегодняшний день участники автопробега преодолели более 4 000 километров, стартовав 23 июля от Бранденбургских ворот в Берлине. Впечатлений от путешествия по России у иностранцев много, и они самые разные, а Краснодар гостям понравился.

Участники автопробега запланировали семь маршрутов через 40 российских городов, едут на легковых автомобилях, автобусах, мотоциклах и в трейлерах. В столице Кубани гости познакомятся с достопримечательностями краевого центра, а также почтут память жертв фашистского террора в Чистяковской роще.

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