Участники международного автопробега дружбы Берлин — Москва посетили Краснодар
Участвуют представители 16 стран — это более 350 человек. В Краснодаре организаторы автопробега встретились с городскими властями.
Участвуют представители 16 стран — это более 350 человек. В Краснодаре организаторы автопробега встретились с городскими властями.
На сегодняшний день участники автопробега преодолели более 4 000 километров, стартовав 23 июля от Бранденбургских ворот в Берлине. Впечатлений от путешествия по России у иностранцев много, и они самые разные, а Краснодар гостям понравился.
Участники автопробега запланировали семь маршрутов через 40 российских городов, едут на легковых автомобилях, автобусах, мотоциклах и в трейлерах. В столице Кубани гости познакомятся с достопримечательностями краевого центра, а также почтут память жертв фашистского террора в Чистяковской роще.