Косметический кабинет в Кстовском районе Нижегородской области закрыт за нарушения санитарных требований. Как информирует региональное управление ФССП России, в ходе проверки, проведенной сотрудниками Роспотребнадзора, были выявлены нарушения: невыполнение организацией дезинфекционных и стерилизационных мероприятий и не соблюдение режимов дезинфекции стерилизации инструментов для маникюра и педикюра. Все это могло привести к угрозе заражения клиентов инфекционными заболеваниями, связанными с нарушением кожных покровов при проведении маникюра и педикюра.