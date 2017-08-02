Косметический кабинет в Кстовском районе Нижегородской области закрыт за нарушения санитарных требований
В результате ненадлежащей обработки инструментов имеется опасность заражения клиентов
В результате ненадлежащей обработки инструментов имеется опасность заражения клиентов
Косметический кабинет в Кстовском районе Нижегородской области закрыт за нарушения санитарных требований. Как информирует региональное управление ФССП России, в ходе проверки, проведенной сотрудниками Роспотребнадзора, были выявлены нарушения: невыполнение организацией дезинфекционных и стерилизационных мероприятий и не соблюдение режимов дезинфекции стерилизации инструментов для маникюра и педикюра. Все это могло привести к угрозе заражения клиентов инфекционными заболеваниями, связанными с нарушением кожных покровов при проведении маникюра и педикюра.
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Судебные приставы в Кстовском районе Нижегородской области, выполняя решение суда, приостановили деятельность кабинета косметических услуг маникюра и педикюра студии красоты сроком на 30 суток.