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17:21 (мск), источник: НТА-Приволжье

Косметический кабинет в Кстовском районе Нижегородской области закрыт за нарушения санитарных требований

В результате ненадлежащей обработки инструментов имеется опасность заражения клиентов ВИЧ-инфекцией и вирусными гипатитами.

Косметический кабинет в Кстовском районе Нижегородской области закрыт за нарушения санитарных требований. Как информирует региональное управление ФССП России, в ходе проверки, проведенной сотрудниками Роспотребнадзора, были выявлены нарушения: невыполнение организацией дезинфекционных и стерилизационных мероприятий и не соблюдение режимов дезинфекции стерилизации инструментов для маникюра и педикюра. Все это могло привести к угрозе заражения клиентов инфекционными заболеваниями, связанными с нарушением кожных покровов при проведении маникюра и педикюра.

В пресс-релизе отмечается, в результате ненадлежащей обработки инструментов имеется опасность заражения клиентов ВИЧ-инфекцией и вирусными гипатитами, а заболеваемость данными инфекциями может привести к инвалидности и летальному исходу.

Судебные приставы в Кстовском районе Нижегородской области, выполняя решение суда, приостановили деятельность кабинета косметических услуг маникюра и педикюра студии красоты сроком на 30 суток.

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