Круглосуточный футбольный матч, отменённый из-за ливней, перенесли на декабрь

Матч пройдёт на стадионе «Балтика». В этот же день состоится жеребьёвка ЧМ-2018. Её планируют транслировать на стадионе на большом экране с комментариями. По словам Ермака, так калининградцы смогут в прямом эфире узнать, какие команды приедут на чемпионат.

«1 декабря в Калининграде погода может быть и +8, — заявил Ермак. — Поэтому я не вижу здесь никакой проблемы. В Калининграде я играл и при минусовой температуре. Хотим сделать крен и в сторону зимних напитков: пунш и гроги, всякие пледики, в которые люди смогут укутаться и посмотреть этот матч».