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17:48 (мск), источник: Клопс.ru

Круглосуточный футбольный матч, отменённый из-за ливней, перенесли на декабрь

Отменённый летом круглосуточный футбольный матч перенесли на 1 декабря. По сообщению «Балтик Плюс», об этом рассказал врио министра по культуре и туризму Андрей Ермак.

Источник: Клопс.ru

Матч пройдёт на стадионе «Балтика». В этот же день состоится жеребьёвка ЧМ-2018. Её планируют транслировать на стадионе на большом экране с комментариями. По словам Ермака, так калининградцы смогут в прямом эфире узнать, какие команды приедут на чемпионат.

«1 декабря в Калининграде погода может быть и +8, — заявил Ермак. — Поэтому я не вижу здесь никакой проблемы. В Калининграде я играл и при минусовой температуре. Хотим сделать крен и в сторону зимних напитков: пунш и гроги, всякие пледики, в которые люди смогут укутаться и посмотреть этот матч».

Круглосуточный футбольный матч должен был состояться на стадионе «Балтика» 30 июня — 1 июля. Его отменили из-за ливней и сильных дождей.

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