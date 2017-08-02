ЦБ рекомендует россиянам меньше думать о росте цен

«Если наши инфляционные ожидания высоки, мы считаем, что нормально, когда цены постоянно пересматриваются, это дает возможность части производителей действительно очень часто и сильнее повышать цены на свою продукцию, не боясь того, что потребители уйдут к конкурентам. Поэтому низкие инфляционные ожидания — это залог стабилизации цен в экономике», — сказал он в видеообращении на странице ЦБ на YouTube.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/5Ddf4lmMIxU?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По его словам, люди склонны оценивать общий уровень инфляции по изменениям цен на товары, которые они покупают сами.

Поэтому, когда цены на эти товары и услуги растут, скажем на 10%, мы склонны считать, что такими темпами растут и цены на другие товары и услуги, которые мы потребляем. В реальности цены на многие товары и услуги не растут или даже снижаются. Александр Морозов Директор департамента исследований и прогнозирования Центробанка России

Он напомнил, что Росстат, подсчитывая инфляцию, учитывает динамику цен на более чем 700 видов товаров и услуг. «Расчетам Росстата можно доверять», — подчеркнул господин Морозов.