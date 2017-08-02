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17:42 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

ЦБ рекомендует россиянам меньше думать о росте цен

Директор департамента исследований и прогнозирования Центробанка России Александр Морозов порекомендовал меньше думать о росте цен, так как такие настроения помогают росту инфляции.

«Если наши инфляционные ожидания высоки, мы считаем, что нормально, когда цены постоянно пересматриваются, это дает возможность части производителей действительно очень часто и сильнее повышать цены на свою продукцию, не боясь того, что потребители уйдут к конкурентам. Поэтому низкие инфляционные ожидания — это залог стабилизации цен в экономике», — сказал он в видеообращении на странице ЦБ на YouTube.

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По его словам, люди склонны оценивать общий уровень инфляции по изменениям цен на товары, которые они покупают сами.

Поэтому, когда цены на эти товары и услуги растут, скажем на 10%, мы склонны считать, что такими темпами растут и цены на другие товары и услуги, которые мы потребляем. В реальности цены на многие товары и услуги не растут или даже снижаются.
Александр Морозов
Директор департамента исследований и прогнозирования Центробанка России

Он напомнил, что Росстат, подсчитывая инфляцию, учитывает динамику цен на более чем 700 видов товаров и услуг. «Расчетам Росстата можно доверять», — подчеркнул господин Морозов.

Напомним, в конце июня министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете федерации, сообщил, что годовая инфляция составляет 4,1%. Ранее Росстат сообщал о небольшом ускорении роста показателя до 4,2%, тогда как ранее в мае в Минэкономики уже поспешили заявить о достижении таргета в 4%.

Комментарии
3
Unknown Unknown
Может быть ЦБ пора начать думать о том, что собираются сказать??????
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анатолий шалденков
Сказочник!Что бы я не думал,то платите нормальную пенсию.
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Сергей Костенко
Россияне посоветовали работникам ЦБ сравняться в зарплатах...
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