Екатеринбуржцы все еще не могут улететь в Таиланд: рейс авиакомпании Azur Air вновь перенесли

Об очередном переносе рейса сообщила пассажирка рейса по имени Марина в соцсети.

«Заказывали вид на море — “наслаждаемся” видом на аэропорт “Кольцово”. Хоть так. Рейс опять перенесли, может быть улетим в 20.05… а может и нет», — рассказала девушка.

По данным он-лайн табло «Кольцово», рейс действительно перенесен на 20.05. В настоящее время идет регистрация.