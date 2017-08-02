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17:00 (мск), источник: Nakanune.ru

Екатеринбуржцы все еще не могут улететь в Таиланд: рейс авиакомпании Azur Air вновь перенесли

Пассажиры рейса авиакомпании Azur Air ZF-9633 в Таиланд — остров Краби — до сих пор не улетели в отпуск. Вылет рейса опять перенесен, передает корреспондент Накануне.RU.

Об очередном переносе рейса сообщила пассажирка рейса по имени Марина в соцсети.

«Заказывали вид на море — “наслаждаемся” видом на аэропорт “Кольцово”. Хоть так. Рейс опять перенесли, может быть улетим в 20.05… а может и нет», — рассказала девушка.

По данным он-лайн табло «Кольцово», рейс действительно перенесен на 20.05. В настоящее время идет регистрация.

Напомним, изначально рейс Екатеринбург — Краби должен был вылететь 1 августа в 21.00. Время вылета перенесли на 2 августа 2.25. 337 пассажиров прошли регистрацию и ждали вылета уже в самолёте до 6.00, однако, вылет вновь перенесли на 14.00. Таким образом, в настоящее время задержка вылета составила 23 часа.

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