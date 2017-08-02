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17:15 (мск), источник: Prokazan.ru

День ВДВ в Казани в соцсетях: десантники на кабриолете и флаг вне закона

2 августа в России праздную День ВДВ, портал ProKazan.ru собрал фото, которыми празднующие делятся в соцсетях.

По традиции официальная часть мероприятия с массовым построением, организованным шествием, а также поздравлениями прошла у мемориала рядом с парком Горького.

Также множество неофициальных мероприятий прошли в центре города.

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Комментарии
1
Rote Kapelle
Всех десантников с праздником.
День ВДВ в Казани - полиция заставила снять флаг ВДВ с автомобиля ? Даже комментировать не хочу, нет слов ( Вспомнились автопробеги хиз бут ........ в Казани, никто даже внимания на них не обращал, не то что чёрные флаги заставлять снимать !
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