Под Воронежем броневики с женщинами станцуют вальс

Источник: Минобороны РФ

Два десятка автомобиле разных классов: легковые, УАЗы, КамАЗы и броневик «Рысь» — будут синхронно двигаться по сложным траекториям под музыку. «Вальс УАЗов» инструкторы Острогожского учебного центра Минобороны освоили давно, но особенностями нынешнего выступления станет езда на ограниченном пространстве (600 квадратных метров) машин разных типов, управлять которыми будут женщины.

Подготовили номер и набрали пилотов в центре контраварийной подготовки Минобороны и на автобазе Генштаба РФ.

— При прохождении скоростных участков автомобили будут разгоняться до 60 км/ч, а в сближениях расстояние между ними не будет превышать пяти сантиметров, — рассказал тренер «танцоров» старший прапорщик Алексей Курнашкин. — Зрители увидят фигурное вождение и ряд опасных элементов: «кольцо», «восьмерка», «мельница», «ножницы».