Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Полные бедра и ягодицы полезны для здоровья
Трамп назвал дефектным подписанный им закон о санкциях против РФ
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
Что такое эмоциональный интеллект и почему он так важенОдни называют термин "эмоциональный интеллект" недостаточно научным, другие видят в этом ключ к успеху во всех сферах жизни
СМИ сообщили об уходе Андрея Малахова с «Первого канала»
Умерла Жанна Моро
Видеоролик школьника о разбитых дорогах обернулся скандалом
Американцы создали внедорожник-пикап «без дизайна»
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
СМИ: Бандиты в Мособлсуде 15 мин избивали женщину
49-летнюю Валерию уличили в пластике (фото)
30-летняя Полина Гагарина показала роскошную фигуру в купальнике
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Тест: что можно и нельзя в строительстве многоквартирного дома?
Наследников имущества защитит новый закон
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
8Крупнейшие катастрофы на авиашоу
17:56 (мск), источник: "Российская газета"

Под Воронежем броневики с женщинами станцуют вальс

На открытии конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Воронежской области будет показан уникальный номер: танец грузовиков с броневиками, сообщили в оргкомитете конкурса.

Источник: Минобороны РФ

Два десятка автомобиле разных классов: легковые, УАЗы, КамАЗы и броневик «Рысь» — будут синхронно двигаться по сложным траекториям под музыку. «Вальс УАЗов» инструкторы Острогожского учебного центра Минобороны освоили давно, но особенностями нынешнего выступления станет езда на ограниченном пространстве (600 квадратных метров) машин разных типов, управлять которыми будут женщины.

Подготовили номер и набрали пилотов в центре контраварийной подготовки Минобороны и на автобазе Генштаба РФ.

— При прохождении скоростных участков автомобили будут разгоняться до 60 км/ч, а в сближениях расстояние между ними не будет превышать пяти сантиметров, — рассказал тренер «танцоров» старший прапорщик Алексей Курнашкин. — Зрители увидят фигурное вождение и ряд опасных элементов: «кольцо», «восьмерка», «мельница», «ножницы».

В конкурсе военных водителей принимают участие команды Венесуэлы, Египта, Казахстана и России. Соревнования начнутся 3 августа, участникам предстоят гонки на УАЗах, КамАЗах и тягачах с прицепами по сложной трассе со множеством препятствий и специальных элементов: косогор, противотанковый ров, колейный мост, заболоченный участок и полуметровый брод. Завершится конкурс командной эстафетой, победителей назовут 4 августа.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Российское приложение для перекрашивания волос "взорвало" интернет
Трамп подписал закон о санкциях в отношении России
Додон отреагировал на объявление Рогозина персоной нон грата
В Дамаске обстреляли комплекс посольства России
ЦБ рекомендует россиянам меньше думать о росте цен
Пассажирскую капсулу Hyperloop One разогнали до 310 км/ч (видео)
На военных складах в Абхазии произошел взрыв
Рост зарплат провоцирует россиян больше тратить
Спорт
«Спартак» объявил о переходе Пашалича из «Челси» Пашалич выступал за юношескую и молодежную сборные Хорватии. Является кандидатом в национальную команду своей страны
Авто
В Сеть попали изображения нового седана Volkswagen Polo Автомобиль получил цифровую приборную панель, большой экран мультимедийной системы, а также пересмотренный дизайн экстерьера
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
В России упразднили понятие «дача»
Петербуржцы требуют снести хрущевки
Ипотека в Петербурге идет на рекорд
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
5 правил быстрого ремонта
Как оформить интерьер в стиле минимализм
10 интересных идей для фартука на кухне
Как использовать для хранения место вокруг окна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь