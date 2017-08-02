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17:09 (мск), источник: Sputnik.by

Умер бывший мэр Минска Александр Герасименко

Церемония прощания с умершим состоится в четверг 3 августа в минском Доме Литераторов.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Бывший мэр Минска и экс-посол в Латвии, Болгарии и Греции Александр Герасименко умер в Минске в возрасте 71 года, сообщили Sputnik во вторник в Министерстве иностранных дел республики.

«2 августа скоропостижно скончался белорусский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Герасименко Александр Михайлович», — сообщили в МИД.

Герасименко родился 15 января 1946 года, работал производственным мастером БелАЗа, в 1991—1995 годах был мэром Минска, а затем перешел на дипломатическую службу.

С 1995 по 2000 годы он являлся послом в Болгарии и Греции, до 2006 года — заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь, до 2013-го — послом в Латвии.

После отставки Герасименко возглавлял Совет старейшин при Мингорисполкоме, входил в Клуб ветеранов дипломатической службы.

Церемония прощания с умершим состоится в четверг 3 августа в минском Доме Литераторов.

Это не первая смерть экс-мэра Минска в текущем году: в марте текущего года на 101 году жизни скончался бывший председатель Минского городского исполнительного комитета Василий Шарапов, который руководил исполкомом 13 лет после Великой Отечественной войны.

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