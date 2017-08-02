Умер бывший мэр Минска Александр Герасименко
Церемония прощания с умершим состоится в четверг 3 августа в минском Доме Литераторов.
Церемония прощания с умершим состоится в четверг 3 августа в минском Доме Литераторов.
МИНСК, 2 авг — Sputnik. Бывший мэр Минска и
«2 августа скоропостижно скончался белорусский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Герасименко Александр Михайлович», — сообщили в МИД.
Герасименко родился 15 января 1946 года, работал производственным мастером БелАЗа, в 1991—1995 годах был мэром Минска, а затем перешел на дипломатическую службу.
С 1995 по 2000 годы он являлся послом в Болгарии и Греции, до 2006 года — заместителем министра иностранных дел Республики Беларусь, до 2013-го — послом в Латвии.
После отставки Герасименко возглавлял Совет старейшин при Мингорисполкоме, входил в Клуб ветеранов дипломатической службы.
Церемония прощания с умершим состоится в четверг 3 августа в минском Доме Литераторов.
Это не первая смерть