Умер известный белорусский дипломат Александр Герасименко

«Высокопрофессиональный дипломат, обладающий масштабным государственным мышлением, Александр Михайлович Герасименко пользовался заслуженным авторитетом как в Беларуси, так и за рубежом. Успешно представляя Беларусь и в качестве заместителя министра иностранных дел, и в должности посла в ряде зарубежных стран, он всегда был истинным патриотом, беззаветно преданным своей Родине. Целеустремленный, принципиальный, искренний и отзывчивый человек, он сопереживал проблемам белорусских граждан за рубежом и постоянно стремился прийти им на помощь», — отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Александр Герасименко родился 15 января 1946 года.

Он прошел славный жизненный и трудовой путь от должности производственного мастера Белорусского автомобильного завода и до поста председателя исполнительного комитета Минского городского Совета депутатов (мэра Минска) в 1991—1995 годах. Последующие почти 19 лет были отданы им дипломатической службе Беларуси.

В 1995—2000 годы Александр Герасименко являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом в Болгарии и Греции по совместительству, с 2000-го по 2006-й — заместителем министра иностранных дел, с 2006 по 2013 год — Чрезвычайным и Полномочным Послом в Латвии.

После отставки с дипломатической службы возглавлял Совет старейшин при Мингорисполкоме, входил в Клуб ветеранов дипломатической службы.

За активную и успешную деятельность Александр Герасименко был награжден медалью «За трудовую доблесть».

«Светлая память об Александре Михайловиче Герасименко — чутком и добром человеке, дипломате с большой буквы — навсегда останется в сердцах его соратников, учеников, коллег и друзей», — подчеркнули в МИД.