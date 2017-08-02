Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая железная дорога: РФ лишает Киев последних аргументов - СМИ
Старейшая семья в мире раскрыла секрет долголетия
В Турции затонуло судно с туристами
С бесплатным гектаром дадут комплект для сборки дома
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
«Эгоизм и личные интересы» Что мировые СМИ пишут о новых санкциях против России
Алеся Кафельникова в свадебном платье на съемках фильма «Хайп»
На место Андрея Малахова на «Первом» нашли двух кандидатов
В Берлине нашли заброшенный автосервис, где чинили «Москвичи»
Ferrari сгорел дотла через час после покупки
СМИ узнали, что за "живую ткань" россиян хотят купить ВВС США
СМИ: Бандиты в Мособлсуде 15 мин избивали женщину
Вера Брежнева намекнула на серьезные проблемы в личной жизни
21-летняя девушка с очень необычной внешностью стала моделью
"Загораем!": жена Лепса удивила Сеть откровенным снимком
“Так указывают колониям": Ляшко о словах посла США
Наследников имущества защитит новый закон
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Фоторепортажи
8Отпуск с дымком
10Перестрелка в здании Мособлсуда
17:08 (мск), источник: БЕЛТА

Умер известный белорусский дипломат Александр Герасименко

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный деятель, дипломат, Чрезвычайный и Полномочный Посол Александр Герасименко скоропостижно скончался 2 августа на 72-м году жизни. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве иностранных дел.

«Высокопрофессиональный дипломат, обладающий масштабным государственным мышлением, Александр Михайлович Герасименко пользовался заслуженным авторитетом как в Беларуси, так и за рубежом. Успешно представляя Беларусь и в качестве заместителя министра иностранных дел, и в должности посла в ряде зарубежных стран, он всегда был истинным патриотом, беззаветно преданным своей Родине. Целеустремленный, принципиальный, искренний и отзывчивый человек, он сопереживал проблемам белорусских граждан за рубежом и постоянно стремился прийти им на помощь», — отметили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.

Александр Герасименко родился 15 января 1946 года.

Он прошел славный жизненный и трудовой путь от должности производственного мастера Белорусского автомобильного завода и до поста председателя исполнительного комитета Минского городского Совета депутатов (мэра Минска) в 1991—1995 годах. Последующие почти 19 лет были отданы им дипломатической службе Беларуси.

В 1995—2000 годы Александр Герасименко являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом в Болгарии и Греции по совместительству, с 2000-го по 2006-й — заместителем министра иностранных дел, с 2006 по 2013 год — Чрезвычайным и Полномочным Послом в Латвии.

После отставки с дипломатической службы возглавлял Совет старейшин при Мингорисполкоме, входил в Клуб ветеранов дипломатической службы.

За активную и успешную деятельность Александр Герасименко был награжден медалью «За трудовую доблесть».

«Светлая память об Александре Михайловиче Герасименко — чутком и добром человеке, дипломате с большой буквы — навсегда останется в сердцах его соратников, учеников, коллег и друзей», — подчеркнули в МИД.

Церемония прощания пройдет 3 августа с 12.00 до 14.00 в Доме Литераторов (Минск, ул. Фрунзе, 5).

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Гороскоп на август для всех знаков зодиака
Желтый диван на остановке: мебельщики ни при чем!
Трамп подписал закон об антироссийских санкциях
Молдавия объявила Рогозина персоной нон грата
В Дамаске обстреляли комплекс посольства России
ЦБ рекомендует россиянам меньше думать о росте цен
Пассажирскую капсулу Hyperloop One разогнали до 310 км/ч
Военные НАТО погибли в результате атаки на конвой в Афганистане
В ФРГ 96-летнего бывшего эсэсовца признали здоровым для тюрьмы
Спорт
Армейцы выполнят домашнее задание: анонс матча Лиги чемпионов Вице-чемпион России по футболу московский ЦСКА примет на своем поле греческий АЕК в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
Авто
В Сеть попали изображения нового седана Volkswagen Polo Автомобиль получил цифровую приборную панель, большой экран мультимедийной системы, а также пересмотренный дизайн экстерьера
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Звезда «Мажора» опубликовала первое фото со съемок нового сезона Павел Прилучный, Карина Разумовская и другие звезды сериала приступили к съемкам третьего сезона
Недвижимость
Интерьер недели: современная квартира в кирпичной пятиэтажке
В России упразднили понятие «дача»
«Розовую» ветку метро в Москве запустят в конце 2018 года
Вступили в силу новые правила использования лифтов
Леди
Перья, шелк и огромные камни: самые модные браслеты сезона Ключевая тенденция, объединяющая практически все модели браслетов нового сезона, – объем.
Дети
Девочка 14 лет провела в детдоме, пока мама считала ее мертвой Полиция проводит проверку в отношении сотрудников роддома, солгавших матери о смерти ее ребенка.
Все о ремонте
Самые красивые детские сады (фото)
4 правила оформления проходной гардеробной
Светлый или темный интерьер – что лучше?
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь