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17:25 (мск), источник: Tengrinews

Пласидо Доминго опубликовал фото в чапане

Вслед за Николасом Кейджем знаменитый оперный певец Пласидо Доминго примерил на себе казахский чапан во время визита в Астану, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Фотография одного из известнейших теноров мира в казахском традиционном костюме появилась в официальном Instagram-аккаунте певца.

«Сохраняя местные традиции … замечательная страна Казахстан!», — подписал свое фото певец.

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Напомним, на сцене «Астана Опера» состоялся показ спектакля «Травиата», где одну из ролей исполнил Пласидо Доминго. Ранее голливудский актер Николас Кейдж стал героем множества мемов после визита в Астану, благодаря фотографии и крайне растерянному выражению лица. Сам Кейдж сообщил, что остался доволен поездкой в Астану и отметил казахстанское гостеприимство. Его тронули теплый прием и дружелюбие. Одетый в зеленый чапан актер поблагодарил казахстанцев за приглашение.

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