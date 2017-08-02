Пласидо Доминго опубликовал фото в чапане
Вслед за Николасом Кейджем знаменитый оперный певец Пласидо Доминго примерил на себе казахский чапан во время визита в Астану, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Вслед за Николасом Кейджем знаменитый оперный певец Пласидо Доминго примерил на себе казахский чапан во время визита в Астану, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фотография одного из известнейших теноров мира в казахском традиционном костюме появилась в официальном
«Сохраняя местные традиции … замечательная страна Казахстан!», — подписал свое фото певец.
Напомним, на сцене «Астана Опера» состоялся показ спектакля «Травиата», где одну из ролей исполнил Пласидо Доминго. Ранее голливудский актер Николас Кейдж стал героем множества мемов после визита в Астану, благодаря фотографии и крайне растерянному выражению лица. Сам Кейдж сообщил, что остался доволен поездкой в Астану и отметил казахстанское гостеприимство. Его тронули теплый прием и дружелюбие. Одетый в зеленый чапан актер поблагодарил казахстанцев за приглашение.