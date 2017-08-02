Пласидо Доминго опубликовал фото в чапане

Фотография одного из известнейших теноров мира в казахском традиционном костюме появилась в официальном Instagram-аккаунте певца.

Напомним, на сцене «Астана Опера» состоялся показ спектакля «Травиата», где одну из ролей исполнил Пласидо Доминго. Ранее голливудский актер Николас Кейдж стал героем множества мемов после визита в Астану, благодаря фотографии и крайне растерянному выражению лица. Сам Кейдж сообщил, что остался доволен поездкой в Астану и отметил казахстанское гостеприимство. Его тронули теплый прием и дружелюбие. Одетый в зеленый чапан актер поблагодарил казахстанцев за приглашение.