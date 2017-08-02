Ученые: развивающие игры не особо влияют на мозг

В докладе Всемирного совета по сохранению здоровья мозга говорится, что большую пользу мозгу могут принести игра на музыкальном инструменте, шитье или садоводство.

При этом чем раньше человек начинает заниматься этими видами деятельности, тем больше вероятность сохранения у него у него мозговой активности в преклонном возрасте.

Как заставить собственный мозг работать более эффективно Как недосыпание влияет на мозг: крупнейшее исследование в истории Илон Маск намерен вживить компьютер в мозг Какого цвета серое вещество: 3D-модель мозга человека.

Доклад организации, объединяющей ученых со всего мира, посвящен способам сохранения работоспособности человеческого мозга.

В документе говорится, что хотя многие люди думают, что заставляют мозг работать, играя в онлайн-игры и решая головоломки, это не совсем так.

Например, решение задач в судоку не помогает лучше управлять собственными финансовыми накоплениями.

Работе мозга помогают другие занятия. В докладе перечислены некоторые из них:

Тайцзицюань (один из видов ушу) Изучение семейного фамильного древа Уроки фотографии Садоводство Кулинария Изучение новых технологий Арт-проекты Волонтерство.