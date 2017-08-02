Температурный рекорд: в первые дни августа в Крыму будет +40

Источник: РИА "Новости"

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг — РИА Новости (Крым). Первая декада августа в Крыму ожидается очень жаркой, синоптики не исключают, что может быть побит рекорд 2010 года, когда отметки термометров показывали +39,5 градусов. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он также отметил, что первые 10 дней месяца будут безоблачными и жаркими. В целом, температура воздуха в августе будет на 2−3 градуса выше нормы.

«Ситуация, по нашим оценкам, выглядит следующим образом: август будет тоже хорош — по температуре на 2−3 градуса выше нормы. Особо выдающейся будет первая десятидневка, когда не будет никаких дождей, ясная погода, ночью +17…+22, днем +30…+35, но возможны в континентальных районах отдельно всплески до +35…+40 градусов. И здесь, вероятно, что столбики термометров будут штурмовать рекорд 2010 года, когда температура повышалась до +39, 5», — сказал он.

Вторая декада месяца, по словам Тишковца, ознаменуется активизацией циклонов: жара немного спадет, вернув температурный фон в рамки климатической нормы: +14…+19 ночью и от +23 до +28 днем. Синоптик не исключил кратковременные грозовые дожди. Примерно такие же температуры ожидаются и в конце месяца.

«И третья декада будет абсолютно в норме: от +15 до +20 под утро, днем +25…+30. И температура воды примерно в тех же пределах, что и сейчас: +22…+25 градусов», — отметил специалист.

Тишковец назвал нынешний летний сезон удачным. По его показателям, предыдущие два месяца лета не превышали средние годовые показатели.