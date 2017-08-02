Умер первый тренер калининградской «Балтики»

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, Петр Федорович был старейшим спортсменом Калининградской области. С 1951 года он выступал и тренировал футбольные команды нашего региона.

«Именно при руководстве Петра Захарова “Балтика” (тогда “Пищевик”) дебютировала в сезоне-1955 в первенстве страны. Он работал на различных должностях в главном клубе области на протяжении 20 лет — до 1975 года (с перерывами)», — говорится в сообщении.