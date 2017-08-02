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17:50 (мск), источник: Вести - Калининград

Умер первый тренер калининградской «Балтики»

Ночью, 2 августа, на 93-м году жизни скончался первый тренер калининградской «Балтики» Пётр Захаров.

Как сообщает пресс-служба футбольного клуба, Петр Федорович был старейшим спортсменом Калининградской области. С 1951 года он выступал и тренировал футбольные команды нашего региона.

«Именно при руководстве Петра Захарова “Балтика” (тогда “Пищевик”) дебютировала в сезоне-1955 в первенстве страны. Он работал на различных должностях в главном клубе области на протяжении 20 лет — до 1975 года (с перерывами)», — говорится в сообщении.

Прощание с Петром Захаровым состоится в субботу, 5 августа, в 12:00 в храме на Цветковском кладбище.

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