Жительница Новосибирска получила условный срок за торговлю воображаемыми шпицами

Источник: РИА "Новости"

Женщина по фамилии Ветрова признана виновной в мошенничестве (части 1 и 2 статьи 159 УК РФ). Свою вину она полностью признала.

Читайте также Грациозно плавающий корги покорил соцсети

Согласно материалам суда, осужденная совершала противоправные действия в период с 2015 по 2016 год. Она размещала в интернете объявления от чужого имени о продаже щенков померанского шпица. Когда появлялись желающие купить собаку, Ветрова оговаривала с ними стоимость и условия сделки, просила перевести ей деньги на банковскую карту, после чего обещала доставить питомца по нужному адресу, отмечает «Интерфакс».

Покупатели оплачивали полную сумму, но щенков так и не получали. Отмечается, что сумма ущерба в общей сложности составила 120 тысяч рублей.