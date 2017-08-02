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19:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Избитый у фонтана с десантниками журналист НТВ пообещал лайкать мемы про себя

Пострадавший во время прямого эфира корреспондент НТВ Никита Развозжаев пообещал ставить лайки мемам о себе. Об этом журналист рассказал в разговоре с «Лентой.ру» в среду, 2 августа.

По словам Развозжаева, сейчас он чувствует себя «более-менее», несмотря на то, что удар от пьяного дебошира был неслабым. Он также отметил, что не в курсе, принадлежит ли нападавший к воздушно-десантным войскам. «Честно говоря, я этого не знаю. Потому что на нем не было ни тельняшки, ни голубого берета», — признался корреспондент.

Он отметил, подобные «быдло-выходки» во время празднования Дня ВДВ теперь вызывают у него только негативные эмоции.

Развозжаев также добавил, что уже успел увидеть в соцсетях несколько мемов со своим участием. «Картинки я видел, но, честно говоря, не успел подробно рассмотреть. Вечером дома обязательно посмотрю, может даже лайк поставлю», — заявил он, отметив, что друзья буквально закидали его фотожабами.

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Журналист получил удар в лицо во время прямого эфира передачи «Обзор. Чрезвычайное происшествие». Он вел репортаж о праздновании Дня ВДВ у фонтана в парке Горького. К нему подошел нетрезвый мужчина, ругавшийся матом и грозивший захватить Украину. «Помолчите, пожалуйста», — попросил Развозжаев, после чего собеседник ударил его кулаком по лицу.

Хулиган был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. Сообщалось, что он не имеет отношения к ВДВ.

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