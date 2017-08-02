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17:48 (мск), источник: Интерфакс

Хранившийся в Лондоне архив Романовых вернулся в Россию

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU — Архив Романовых более чем из 200 документов, хранившийся в Лондоне, пополнил фонды Государственного музея-заповедника (ГМЗ) «Царское Село».

Как рассказала журналистам генеральный директор ГМЗ Ольга Таратынова, в состав архива входят письма, фотографии, открытки членов семьи Романовых. Документы хранились в одной из частных коллекций Лондона, имя прежнего владельца не называется.

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«Когда мы узнали состав архива, мы поняли, что они должны принадлежать России, они не должны быть разделены. Архив нельзя было допустить на аукцион, это означало бы разделение уникального собрания на лоты, оно было бы разбито на части и рассредоточено по разным коллекциям. Мы начали искать мецената. Герман Греф (глава Сбербанка России) практически сразу выделил нужную сумму, и в декабре мы стали обладателями этого архива», — сказала Таратынова.

Отмечается, что архив стоил около 5,3 млн рублей. В музее отмечают, что с исторической и мемориальной точек зрения архив бесценен.

Переданный музею архив Романовых — самая большая цельная коллекция документов и фотографий, связанных с императорской династией, которая пополнила фонды ГМЗ «Царское Село» почти за 100 лет. Она охватывает период с середины 1860-х по 1928 годы.

В обретенном архиве — более 200 единиц документов, среди них письма, фотографии, телеграммы, рисунки.

Они связаны с императором Александром III, императрицей Марией Федоровной, императором Николаем II и его супругой Александрой Федоровной, великими князьями и княгинями.

Архив также включает 20 фотографий членов династии Романовых.

По словам Таратыновой, музей рассчитывает открыть после реставрации часть помещений Александровского дворца, архив разместят в Восточном флигеле.

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