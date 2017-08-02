В Волгограде начала работу межрегиональная Вахта памяти

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Регион в поисковой экспедиции представляют отряды: «Каскад», «Верность», «Сталинград», «Комсомолец», «Сталинградский рубеж», «Поиск-Дон», «Курган», «Память», «Надежда», «Офицеры», «Патриот», «Южный рубеж», «Безымянная высота», «Застава» и «Гвардия».

В течение десяти дней поисковикам предстоит обследовать территорию, на которой вели тяжелые бои части 64-ой армии, которой командовал генерал Михаил Шумилов. Участникам экспедиции нужно обнаружить и извлечь из земли останки участников Сталинградской битвы и их личные вещи. Ведь в случае если у солдата отсутствует смертный медальон, опознать его помогают сохранившиеся остатки писем и документов, вещей, на которых может быть обозначено его имя. Будут подняты остатки амуниции и вооружения, нередки находки неразорвавшихся боеприпасов, которые в ходе работ обезвреживают специалисты.

Находки экспедиции будут переданы в экспозицию мемориального комплекса в Россошках. Там же 23 августа в торжественной обстановке с соблюдением всех воинских почестей будут перезахоронены найденные останки солдат советской армии.

— В поисковое движение меня привел старший брат. Я часто слышал его рассказы о поиске и решил попробовать сам, — рассказывает поисковик из Астрахани Максим Щелкунов. — Поиск для меня — это возможность отдать хотя бы часть долга тем, кто погиб во время войны за то, чтобы мы сейчас жили.

Для Максима поиск погибших бойцов имеет особое значение: о судьбе его дедушки, пропавшего на войне, стало известно благодаря работе одного из поисковых отрядов.

— Я учусь в полицейском классе, и наш командир много рассказывал о поисковых работах. Вот я и решил попробовать, — говорит поисковик из Светлоярского района Даниил Кузьмин. — Это уже моя четвертая поисковая экспедиция. Главное, что запомнилось из первой — то, как мы поднимали останки бойцов. Важно не только обнаружить их, но еще и установить их личность, чтобы передать родственникам.

— Мы попытаемся поднять как можно больше солдат. Как показала предварительная разведка, здесь нужно ставить большую поисковую вахту, — сообщил командир поискового отряда «Курган», начальник экспедиционного лагеря Алексей Медведев. — Южные рубежи обороны Сталинграда простирались от Октябрьского района до этих мест. Позавчера мы приехали из Червленского сельского поселения, где обнаружили останки нескольких бойцов, а также передали полиции обнаруженные взрывоопасные предметы. Самый надежный способ обнаружения — это шурфование, то есть взятие проб грунта с глубины через определенные промежутки. Процедура помогает обнаружить останки даже там, где бессилен металлоискатель. Но этот метод требует немалого количества людей и малыми поисковыми партиями трудно применим.

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На пользу Вахта памяти идет и самим участникам. Кроме основ поисковой работы школьники знакомятся с оружием и учатся правилам обращения с ним, проходят полосу препятствий и занимаются физподготовкой. Ребятам, которые идут служить в армию, после работы в поисковой экспедиции намного легче привыкнуть к армейской дисциплине. К тому же они знают и умеют гораздо больше, чем многие их сверстники. «Военкоматы с радостью берут в ряды Вооруженных Сил бывших поисковиков», — отмечает Алексей Медведев.

Отметим, что проведение столь масштабной поисковой экспедиции стало возможно благодаря проекту «Лысая гора — Южный рубеж Сталинграда», который реализуется на средства президентского гранта Национального благотворительного фонда. Волгоградская региональная молодежная организация «Поиск» в 2016 году подала заявку на грант и выиграла 2 миллиона рублей. Поисковики уже смогли приобрести на них автомобиль УАЗ, палатки, спальные мешки, лопаты, новый металлодетектор. Средства также были направлены на реализацию образовательной программы «Академия поисковика», организацию торжественных мероприятий, проведение поисковых экспедиций на территории Лысой горы и разработку методического пособия, в котором обобщается опыт волгоградских поисковиков.

— Мы провели «Академию молодого поисковика», набрали группу ребят, которые хотят участвовать в раскопках, — говорит председатель правления Волгоградской региональной молодежной общественной организации «Поиск» Светлана Князева. — Если правильно, не искажая историю донести до школьников информацию о войне и поисковом деле, то ребята с радостью участвуют в поисковом движении. К нам приходят даже те, кто не может по каким-либо причинам участвовать в самих раскопках. Например, не позволяет здоровье. Но, тем не менее, эти ребята вносят значимый вклад — они занимаются информационным поиском, собирают через интернет данные о родственниках, ведут архивные изыскания.

И работа Вахт памяти приносит свои плоды. В этом сезоне волгоградскими поисковиками и их коллегами, приехавшими к нам из других регионов, уже подняты останки более восьми сотен бойцов- красноармейцев, установлены имена сорока из них.