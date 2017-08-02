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17:41 (мск), источник: Комсомольская правда

Севастопольцев просят помочь очистить водохранилище от мусора

Город присоединился к экологической акции «Рода России».

Жители Севастополя 26 августа могут внести в клад в защиту окружающей среды. Все желающих приглашают принять участие в экологической акции «Вода России».

— В рамках всероссийской акции Севприроднадзор организует уборку береговой полосы водохранилища Уркуста, расположенного в селе Передовом, — сообщает пресс-служба правительства Севастополя.

По информации Севприроднадзора, около 80% бытового мусора, оставленного на берегах рек и озер, со временем попадет в воду. Вместе с мусором в воду попадают химически опасные вещества, которые наносят значительный ущерб здоровью людей и экосистеме водоема.

— От качества воды в естественных источниках зависят продолжительность и безопасность нашей жизни. Сохраняя берега водоемов чистыми, мы заботимся не только о здоровье местных жителей, но и о будущем своего региона и экологии страны, — говорят экологи.

Еще одна акция пройдет 15 сентября.

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