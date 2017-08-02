МВД разрешит иностранцам быть в Беларуси без регистрации до 10 дней

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 авг — Sputnik. В ближайшее время срок пребывания иностранных граждан в Беларуси без регистрации в органах внутренних дел может быть увеличен в два раза — до 10 дней, сообщил Sputnik начальник отдела Департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Беларуси Вадим Заборонок.

«МВД подготовлен проект закона о внесении изменений и дополнений в закон о правовом положении иностранных граждан, где нами увеличен срок пребывания без регистрации до 10 дней, то есть в два раза. Этот законопроект никак не связан с безвизовым режимом. Мы давно к этому шли. Вопрос был только в количестве дней. В итоге на данном этапе сошлись на 10 сутках», — рассказала Заборонок.

По его словам, новая норма должна заработать уже в следующем году. Кроме того, по словам представителя МВД, в перспективе у иностранных гостей может появиться возможность зарегистрироваться удаленно.

«Кроме того, в планах на следующий год есть и введение процедуры регистрации в электронном виде через единый портал электронных услуг. То есть иностранец приехал в страну, заполнил установленную форму, где указал свои данные, предполагаемый период нахождения в стране, адрес проживания и все. И скорее всего мы придем к тому, что регистрация будет бесплатной», — рассказал Заборонок.

В настоящее время иностранные граждане, которое пребывают в Беларусь и планируют оставаться в стране более пяти дней, должны в течение этих пяти суток прийти в отдел по гражданству и миграции по месту их фактического пребывания и зарегистрироваться, а также заплатить государственную пошлину в размере базовой величины (23 рубля). В расчет берутся все дни, за исключением воскресений, государственных праздников и праздничных дней, установленных президентом страны. При этом иностранным гостям стоит учитывать, что в понедельник в ОГиМ выходной день.