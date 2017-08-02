В Петербурге пройдет фестиваль шавермы
Жители Северной столицы попробуют фирменное городское блюдо по разным рецептам.
Жители Северной столицы попробуют фирменное городское блюдо по разным рецептам.
В Петербурге состоится фестиваль шавермы «Лаваш 2.0», сообщает портал KudaGo. Мероприятие пройдет 26 августа в «Доме культуры» на проспекте Стачек.
Кроме шавермы, на фестивале будет представлена и другая уличная еда.
Также на территории праздника будут открыты ярмарка и лекторий, а всех гостей ждет яркая музыкальная программа.