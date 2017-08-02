Прогноз погоды на 3 августа: шквал и грозы ожидаются в некоторых регионах страны

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 3 августа по всей территории Казахстана представили синоптики на сайте РГП «Казгидромет».

Штормовое предупреждение для жителей Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Костанайской и Южно-Казахстанской областей распространили синоптики из-за усиления ветра до 25 м/с, шквала, грозы и града.

В Астане ожидается переменная облачность, днём дождь, гроза. Температура ночью 15−17 тепла, днём столбик термометра поднимется до 33−35.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Температура ночью составит 18−20 тепла, днём от 33 до 35 градусов по Цельсию.

В Акмолинской области 3 августа местами кратковременный дождь, гроза, возможен град. Порывы ветра до 25 м/с, шквал. Температура воздуха ночью составит от 18 до 23 градусов тепла, днём от 27 до 32.

На территории Актюбинской области ночью возможен дождь, гроза, местами ожидается ветер 18 м/с. Ночная температура 13−18 тепла, днём столбик термометра поднимется до 25−30 градусов.

В Алматинской области переменная облачность, без осадков. Температура ночью от 18 до 20 тепла, днём 32−34 жары.

В Атырауской области переменная облачность, без осадков. Ночью от 18 до 23 тепла, днём 30−35 жары.

В Восточно-Казахстанской области переменная облачность, днём местами дождь, гроза, возможен град, порывы ветра до 15−20 м/с. Температура воздуха составит ночью от 9 до 14 градусов. Днём ожидается от 25 до 30 градусов.

В Жамбылской области переменная облачность, ночью возможен дождь, гроза. Местами ожидается ветер 15−20 м/с, днём порывы 23−28 м/с, возможен град, шквал. Температура ночью составит от 19 до 24 тепла. Дневная температура по области 30−35 жары.

В Западно-Казахстанской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью составит от 13 до 18 тепла, днём от 28 до 33 градусов по Цельсию.

На территории Карагандинской области в четверг переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 15−20, порывы 25 м/с, возможен град, шквал Температура воздуха ночью 10−15 тепла, днём до +30 градусов по Цельсию.

В Костанайской области переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, ветер 15−20, порывы 25 м/с, возможен град, шквал. 3 августа на территории региона ожидается ночью от 12 до 17 тепла, днём 20−25 градусов.

В Кызылординской области переменная облачность, местами дождь, гроза. Ветер 15−20, порывы 25 м/с, возможен град, шквал. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём от 30 до 35 градусов.

На территории Мангистауской области ясно, без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 20−25 тепла, днём столбик термометра поднимется до 30−35 градусов жары.

В Павлодарской области переменная облачность, без осадков. Температура воздуха составит ночью 15−20 тепла, днём воздух прогреется до 28−33.

Переменная облачность, ночью местами дождь и гроза ожидается в Северо-Казахстанской области. Ветер 15−20, порывы 25 м/с, возможен град, шквал, ночью и утром местами туман. Ночью температура воздуха составит 15−20 тепла, днём от 25 до 30 градусов по Цельсию.