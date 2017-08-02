Гусеницы-зомби и вирус-потрошитель: ужасы английских болот
Английские защитники природы бьют в набат: в местном заповеднике гусениц атаковал вирус, уводящий их к солнцу на верную смерть.
Английские защитники природы бьют в набат: в местном заповеднике гусениц атаковал вирус, уводящий их к солнцу на верную смерть.
Бакуловирус — зловредный возбудитель инфекции — гонит гусениц с насиженных мест на несвойственные им высоты, где насекомое разрывает изнутри, а вирус вырывается наружу в поисках новой жертвы.
Доктор Крис Миллер обнаружил несколько мохнатых шкурок на ветках деревьев, когда изучал бабочек заповедника в Ланкашире.
«Отвратительное зрелище, как зомби в фильме ужасов», — описал он свои впечатления от увиденного.
По словам ученого, вирус видоизменяет поведение насекомого и заставляет его иначе реагировать на свет.
«В итоге они лезут все выше, на опасную для них высоту — и там погибают. Обычно они так высоко не забираются, чтобы не стать добычей для птиц», — сказал доктор Миллер.