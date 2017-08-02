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19:08 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Гусеницы-зомби и вирус-потрошитель: ужасы английских болот

Английские защитники природы бьют в набат: в местном заповеднике гусениц атаковал вирус, уводящий их к солнцу на верную смерть.

Вирус-убийца поразил гусениц на заповедных болотах северо-востока Англии. Вместо мотыльков и бабочек они превращаются в «выпотрошенных зомби», рассказали защитники природы.

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Бакуловирус — зловредный возбудитель инфекции — гонит гусениц с насиженных мест на несвойственные им высоты, где насекомое разрывает изнутри, а вирус вырывается наружу в поисках новой жертвы.

Доктор Крис Миллер обнаружил несколько мохнатых шкурок на ветках деревьев, когда изучал бабочек заповедника в Ланкашире.

«Отвратительное зрелище, как зомби в фильме ужасов», — описал он свои впечатления от увиденного.

По словам ученого, вирус видоизменяет поведение насекомого и заставляет его иначе реагировать на свет.

«В итоге они лезут все выше, на опасную для них высоту — и там погибают. Обычно они так высоко не забираются, чтобы не стать добычей для птиц», — сказал доктор Миллер.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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